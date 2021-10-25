Bitcoin hakkında bilinmeyenler

Sizler için Bitcoin hakkında bilinmeyenleri anlattığımız bir video hazırladık.

Dünyayı kasıp kavuran kripto para furyası kiminin yüzünü güldürdü kiminin ocağını söndürdü.

Kimi zamanında yaptığı yatırımla milyarder olurken kimi de yükselen grafik mumlarının arkasından bakıp hayıflanmakla yetindi.

Her geçen gün daha da polüler olan karipto paraların en değerlisi ve en bilineni Bitcoin ise büyük bir düşüşün ardından yeniden rekor kırarak zirveyi gördü.

Peki nedir bu bu Bitcoin?

Kripto paraların öncüsü Bitcoin'in çıkışı, ne olduğu ve tarihi süreci hakkında merak edenler için bir video hazırladık.

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