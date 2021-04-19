Bitcoin indiği 52 bin dolardan 57 bin dolar düzeyine döndü

Bitcoin indiği 52 bin dolardan 57 bin dolar düzeyine döndü

Sert düşen Bitcoin, hafta sonunda indiği 52 bin dolardan 57 bin dolar düzeyine döndü. Bitcoin'deki sert düşüşle 2 trilyon doların altına çekilen toplam piyasa hacmi de 2.09 trilyon dolara çıktı..

Bitcoin fiyatları yüzde 14 değer kaybettikten sonra bugün kayıplarını kısmen toparlamaya başladı.

Son 24 saat içinde 53 bin 238,33 ve 57 bin 911,55 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3,19 düşüşle 57 bin 051.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4,45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 66 milyar 600 milyon dolar düzeyindeydi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Analistlere göre Bitcoin'deki bu sert düşüş, "hash oranı"nda yaşanan bir çöküş ve ABD'nin ismi açıklamayan bazı "finans kuruluşlarını" kripto paralarla ilişkili para aklama ile suçlamak üzere olduğu söylentilerinden kaynaklandı.

GÜÇ KESİNTİSİ MEYDANA GELDİ

Cointelegraph'ın haberine göre, madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini hesaplama gücünü ifade eden hash oranı, bazı tahminlere göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Hash oranındaki azalma, Çin'in çok sayıda madenciye ev sahipliği yapan Xinjiang bölgesinde iki gün önce başlayan güç kesintisi nedeniyle yaşandı.

PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA DAVA AÇACAĞINI DİLLENDİRİLDİ

Habere göre ABD'li düzenleyicilerin ismi açıklanmayan "finans kuruluşlarına" kripto paralar ile ilişkili para aklama suçlamalarıyla dava açacağını duyurdu.

Son 24 saat içinde 53 bin 238,33 ve 57 bin 911,55 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3,19 düşüşle 57 bin 051.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4,45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 66 milyar 600 milyon dolar düzeyindeydi.

ETHEREUM 2 BİN 263,72 DOLAR

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0,14 artışla 2 bin 263,72 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 6.13 ve birimin piyasa hacmi de 262 milyar 70 milyon dolar düzeyindeydi.

BİNANCE COİN 527,86 DOLAR

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3,93 artışla 527,86 dolara yükselirken, haftalık kaybı yüzde 1,82 ve birimin piyasa hacmi de 81 milyar 760 milyon dolar düzeyindeydi.

TÜM PİYASALARDA TOPLAM HACİM 2 TRİLYON 92 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2 trilyon 92 milyar 300 milyon dolar ile 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor.

Toplam 9 bin 283 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 50,9'unu Bitcoin, yüzde 12,5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 269 milyar dolar düzeyindeydi.

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Cuma günü açıkladığı yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirilse de kripto paraların alımı ya da satımı yasaklanmadı. Kripto paralar, özel şirketlerin işlettiği özel borsalarda alınıp satılıyorlar.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada kripto varlıkların herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması, değerinin aşırı oynaklık göstermesi, merkezi olmayan yapısı, sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ve yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi risklerin yarattığı tehlikelere dikkat çekildi.

TCMB açıklamasında, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir." uyarısı yapıldı.