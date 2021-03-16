Bitcoin sert düşüşle 61 binden 54 bin dolara indi

Dijital para birimi Bitcoin, kurumsal alımlarla yükselip, hakkında güvensiz olduğuna dair açıklamalar yapıldıkça düşen bir yapıda ilerliyor.

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61 bin 683,86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, piyasalara gelen genel satış dalgasıyla sert düşerek 54 bin dolar düzeyine indi.

HİNDİSTAN'IN KRİPTO PARA BİRİMİNİ YASAKLAMAYA HAZIRLANMASI BITCOIN ÜZERİNDE OLUMSUZLUK YARATTI

Analistlere göre, piyasalardaki düşüşte, kâr satışlarının yanında Hindistan'da kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanması da etkili oldu. Tasarı yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasadışı yapan ilk büyük ekonomi olacak.

HAFTALIK KAZANCI YÜZDE 1,42 OLDU

Son 24 saat içinde 53 bin 555,03 ve 59 bin 840,75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9,38 düşüşle 54 bin 562,65 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1,42'ye kadar daraldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 110 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 19 milyar dolara indi.

ETHEREUM DA SON 24 SAATTE YÜZDE 6,57 DÜŞÜŞLE 1.760,91 DOLAR OLDU

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,57 oranında azalarak 1.760,91 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 5,04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 202 milyar 330 milyon dolara indi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 140 milyar dolarlık daralma ile 1 trilyon 680 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.

SAATTE EN YÜKSEK HACİMLİ 100 BİRİMDEN 79 BİRİMİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether ve XRP artıdaydı.

PİYASADAKİ TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 60,8'İ BITCOIN

Toplam 8 bin 800 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 428 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60,8'ini Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 161 milyar dolar düzeyindeydi.