Bitcoin son bir haftada yüzde 20 değer kazandı

Kripto para birimi Bitcoin son bir haftada yüzde 20 değer kazanarak 22 bin dolar eşiğini geçti ve rekor kırdı.

Dijital para birimlerinin en popüler ismi Bitcoin, toplu alımlar sonrası perşembe günü yüzde 4.6 değer kazanarak 22 bin 173 dolar'dan işlem görmeye başladı.

Birimin piyasa hacmi de 400 milyar doları aştı.

Bu gelişmeyle birlikte ekim ayında sert düşüşler yaşayan, dünyanın en yaygın ve en popüler kripto para birimi olan Bitcoin sene başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 200 oranında değer kazandı.

HIZLI YÜKSELİŞİN NEDENİ

Ekonomistler, Bitcoin'in yükselişinin daha ziyade uzun vadeli yatırımcıların etkisiyle olduğunu ve yatırımcıların daha riskli yatırım araçlarına artan ilgisinin de bu hızlı yükselişte etkili olduğunu ifade ediyor.

Bütün dünya ve ekonomik örgütler, dijital para kullanmakla ilgili mevzuat üzerinde çalışmanın önemini vurguluyor.