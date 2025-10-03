Bitcoin tekrar zirveye yöneldi

Kripto para Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolarda bulunuyorken, geçtiğimiz haftalarda 109 bin dolarlara kadar düşmüştü.

Para birimi bugün, düştüğü seviyeden yükselişini sürdürerek 120 bin 42,5 dolara yükseldi.

Altcoinler arasında en fazla işlem gören Ethereum da yükseliş seyrini sürdürdü ve yüzde 1,76 artarak 4 bin 481,02 dolara çıktı.

BITCOIN'DE YIL SONUNA KADAR 165 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

JPMorgan analistlerine göre Bitcoin, yıl sonuna kadar 165 bin dolara yükselebilir.

Analistler, dünyanın en büyük kripto varlığının, volatiliteye göre ayarlandığında altına kıyasla halen düşük değerli olduğunu belirtiyor.

Bitcoin-altın volatilite oranı 2 seviyesinin altına gerileyerek, Bitcoin’in artık altından yalnızca 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiğini gösteriyor.

Bu orana göre, Bitcoin’in mevcut 2,3 trilyon dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 42 artması gerekiyor.

Analistler, bunun Bitcoin fiyatını 165. bin dolar seviyesine taşıyacağını ve altındaki yaklaşık 6 trilyon dolarlık özel yatırım (ETF’ler, külçeler ve madeni paralar) ile dengeye getireceğini söylüyor.