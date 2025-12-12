CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü 15 bin çalışanı ile kutladı

Yeni nesil mağazacılık yatırımlarına hız kesmeden devam eden CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeleri, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte kutladı



İçerenköy’de yer alan ve yenilenen CarrefourSA mağazasındaki çalışanlarla yapılan kutlamada konuşan ve “Sabancı’nın yüzyılı aşan yolculuğunda bizi biz yapan en temel değer, birlikte üretme ve ekip olma kültürü” diyen Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “CarrefourSA da bu kültürü sahada en güçlü şekilde gösteren topluluk şirketlerimizden biri. Her gün emek ve özveriyle Sabancı’nın geleceğe taşıdığı değerleri güçlendiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün ise, “CarrefourSA’nın büyüme yolculuğunun merkezinde, her gün mağazalarımızda misafirlerimizi güler yüzle karşılayan çalışma arkadaşlarımız var. Türkiye’nin 76 ilindeki 1.250 mağazamızda müşterilerimizle kurulan bu güven ilişkisini sürdürülebilir kılan tüm ekiplerimizin 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

“MAĞAZACILIĞIN KALBİNDE İNSAN VE EMEK VAR”

“32 yıldır Türkiye’de ‘Ne lazımsa CarrefourSA’ anlayışıyla 15 bin çalışma arkadaşımızla birlikte müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.” diyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu da, “76 ilde 1.250 mağazamız, bayilerimiz ve online marketimizle sadece ürün sunmakla kalmıyor; güven, kalite ve samimiyet taşıyoruz. Her gün, doğru ürünü doğru üreticiden temin ederek, doğru fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçteki en büyük gücümüz; mağazacılık gibi sabır, güler yüz, özveri ve insan odaklılık gerektiren bir meslekte fark yaratan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Bu başarı, hepimizin ortak çabası ve takım ruhunun bir yansıması. Bu noktada mağazacılığı bir meslekten öte, insana dokunan bir değer haline getiren tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Aynı zamanda bu anlamlı güne katılım sağlayan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün ve Yürütme Kurulu Üyeleri’ne teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.