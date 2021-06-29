Bitcoin ve Altcoin'lerde son durum: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP analizi

Kripto para piyasaları yükselişe devam ederken Altcoin'ler Bitcoin ile birlikte yükselişini sürdürüyor. İşte güncel BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP yorumları ve fiyat analizleri...

Kripto para piyasalarında birkaç gündür olumlu seyreden hava, haftanın ilk gününde de devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 3 artış göstererek 1.46 trilyon dolara yükselen borsa, Bitcoin önderliğinde büyümeye devam ediyor.

Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment verilerine göre, ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geride bıraktı. Bu da ilk defa Bitcoin'le yapılan işlem sayısının Ethereum'un altında kaldığını gösteriyor.

Bitcoin (BTC) bir yardım rallisi düzenlemeye çalışıyor, ancak JPMorgan Chase'deki analistler, kısa vadeli bu yükselişin devam etmeyeceğini iddia ediyor. Ancak Meksika'nın üçüncü en zengin adamı Ricardo Salinas Pliego'nun Bitcoin'e verdiği güçlü destek, piyasalara olumlu yansıdı.

Milyarder, Bitcoin kullanımını tavsiye ettiğini ve aynı zamanda, Meksika'da Bitcoin'i kabul eden ilk banka olmak için bankasıyla birlikte çalıştığını Twitter hesabından paylaştı.

Peki kripto para piyasası, önümüzdeki günlerde de yükselişini sürdürebilir mi? Bu soruya cevap vermek için, gelin hep birlikte en popüler kripto para birimleri olan BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE ve XRP grafiklerine daha yakından bakalım.

BTC/USDT

Bitcoin, 20 günlük üstel hareketli ortalamada (35 bin 252 dolar) tekrar dirençle karşı karşıya. Ancak, boğaların dipten toplamaktan vazgeçmemesi oldukça olumlu bir gelişme.

Alıcılar, fiyatı 20 günlük EMA'nın üzerine çıkarabilirlerse, BTC/USDT çifti 50 günlük basit hareketli ortalamaya (38 bin 603 dolar) yükselebilir. Bu seviye bir direnç görevi görebilir, ancak boğalar fiyatı bunun üzerine itebilirse parite 42 bin 451 dolara kadar yükselebilir.

Ayıların 42 bin 451 dolar seviyesini agresif bir şekilde savunması muhtemel. Fiyat bu dirençten düşerse, parite 20 günlük EMA'ya düşebilir. Bu destekten güçlü bir sıçrama, hissiyatın pozitife döndüğünü ve bunun 42 bin 451 doların üzerinde bir kırılma olasılığını artıracağını gösteriyor.

Ancak bunun tam tersi olur ve fiyat mevcut seviyeden düşerse, ayılar fiyatı 31 bin ila 28 bin dolar destek bölgesine kadar çekebilir. Bu bölgenin altında bir kırılma ve kapanış, satışı yoğunlaştırabilir ve Bitcoin'in 20 bin dolara düşüşün yolunu açabilir.

ETH/USDT





Ether (ETH) 26 Haziran'da tekrar 1.728.74 dolarlık destekten sıçradı ve bu seviyede tutunmayı başardı. Boğalar şimdi fiyatı 20 günlük EMA'nın (2.178 $) üzerine çıkarmaya çalışacak.

Ancak bu kolay olmayacak, çünkü azalan hareketli ortalamalar ve negatif bölgedeki RSI, ayıların avantajlı olduğunu gösteriyor. Fiyatın 20 günlük EMA'nın üzerinde kırılmaması, başka bir satış turunu tetikleyebilir.

BNB/USDT

Binance Coin (BNB), 25 Haziran'da 20 günlük EMA'nın (320 dolar) hemen altından düştü, ancak ayılar fiyatı 211.70 dolar olan kritik desteğe çekemedi. Bu, boğaların 264.26 dolardan daha yüksek bir dip oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Bununla birlikte, aşağı eğimli hareketli ortalamalar ve 42'nin altındaki RSI, ayıların üstün olduğunu gösteriyor. Fiyat, mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA'dan düşerse, ayılar fiyatı 264,26 doların altına çekmeye çalışacak. Bunu yaparlarsa parite kritik desteğe 211,70 dolara kadar düşebilir.

Bu desteğin altında bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin 126,75 dolara kadar uzayabilecek bir sonraki ayağını başlatabilir. Öte yandan, boğalar fiyatı 20 günlük EMA'nın üzerine çıkarsa, BNB/USDT çifti 50 günlük SMA'ya (383 dolar) ve ardından 433 dolara yükselebilir.

ADA/USDT

Boğalar, fiyatı 20 günlük EMA'nın üzerine çıkarabilirse, ADA/USDT çifti 50 günlük SMA'ya (1,58 dolar) yükselebilir. Bu seviye bir direnç olarak hareket edebilir, ancak alıcılar fiyatı bunun üzerine çıkarabilirse parite 1,94 dolara kadar çıkabilir.

20 günlük EMA düzleşiyor ve RSI 45'in üzerinde, bu da boğaların geri dönüş yapma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu olumlu görüş, ayılar fiyatı 1,20 doların altına düşürürse geçersiz olacaktır. Bu durumda, ADA fiyatı 1 dolara kadar düşebilir.

DOGE/USDT

Dogecoin (DOGE), 25 Haziran'da 20 günlük EMA'nın (0,27 dolar) üzerine çıkamadı, ancak olumlu işaret, boğaların son iki günde oldukça hareketli olması. Bu, ayılar tarafından agresif satış yapılmadığını gösteriyor.

Boğalar fiyatın 0,21 doların altına düşmesine izin vermezse, DOGE/USDT çiftinin 20 günlük EMA'nın üzerine çıkma olasılığı artar. Çift, baş ve omuz formasyonunun boyun çizgisinde yine sert bir dirençle karşılaşacak.

Bunun üzerinde bir kırılma, düzeltmenin bitebileceğinin ilk göstergesi olacaktır. Aksine, fiyat mevcut seviyeden düşerse ve 0,21 doların altına düşerse, 0,15 doların yeniden test edilmesi muhtemel olacak. Bu seviyenin altında bir kırılma, düşüş trendinin bir sonraki ayağını 0,10 dolara çekebilir.

XRP/USDT





Ayılar fiyatı 0,50 dolarlık psikolojik desteğin altına düşürürse, satış yoğunlaşabilir ve XRP/USDT çifti azalan kanalın destek hattına düşebilir. Bu seviye bir destek görevi görebilir, ancak geri çekilmenin boyutu düzeltmenin bitip bitmediğini netleştirecektir.

Bu varsayımın aksine, boğalar fiyatı 0,75 dolar direncinin üzerine iterse, daha düşük seviyelerde güçlü alım sinyali verecektir. Parite daha sonra 50 günlük SMA'ya (0.96 dolar) ve ardından 1.07 dolara kadar çıkabilir.

Sonuç olarak tüm bu analizlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği biraz da Bitcoin'in göstereceği performansa bağlı. Eğer BTC fiyatında sert düşüşler gözlemlenirse, birçok Altcoin'i peşinden sürükleyecektir.

Son olarak, TradingView verilerine göre Altcoin'lerin toplam değeri şu anda 760 milyar dolar civarında. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominance) ise yüzde 46,55 seviyelerinde dolaşıyor.

Kaynaklar: Cointelegraph, TradingView