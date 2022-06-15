Bitcoin yatırımcısı El Salvador'un kaybı yüzde 50'yi aştı

El Salvador, ülke olarak Bitcoin'e yatırım yaptı ve bu alımlar ülkenin lideri Bukele'nin Twitter hesabından tüm dünyaya duyuruldu. Bu nedenle Bitcoin'deki değer kaybının ülkeye yansıması merak konusu.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasaları geriliyor. Bitcoin bugün yüzde 7,23 değer düşüşüyle 20 bin 559 dolardan işlem görüyor.

El Salvador, dijital finans kaynağı Bitcoin'e olan yatırımları ile öne çıkmıştı. Bu kripto para birimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerin aksine, alışverişte resmi para birimi ile eşdeğer olarak tanınmıştı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, her Bitcoin alımını Twitter hesabından ilan etmişti.

"El Salvador'un kaybı ne kadar"



Bu nedenle şimdi dünyanın gözü kulağı bu ülkeye çevrildi. Kulislerde Bitcoin'de yaşanan düşüşten dolayı kasasında binlerce kripto parası olan El Salvador'un kaybının ne kadar olduğu soruluyor.

Daha önceki açıklamalarından dolayı ülkenin genç lideri Bukele'nin Bitcoin'in sıkı bir savunucusu olduğu biliniyor.

Kasada 2 bin 301 Bitcoin var

Dönem dönem satın altıkları ile birlikte El Salvador hükümetinin elinde şu anda 2 bin 301 Bitcoin bulunuyor.

54 milyon dolar zarar

Bukele hükümeti kasasındaki Bitcoin'leri alabilmek için 103 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bitcoin'in BTC cüzdanındaki 2 bin 301 birimin 15 Haziran saat 10 itibariyle değeri ise 49 milyon dolara düştü. El Salvador'un kaybı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Zararın yaklaşık 54 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

Ülkenin bu zarardan endişesi yok

Kripto teknolojileri ülkede yaygınlaştırmak isteyen El Salvador hükümeti bu kayıptan rahatsız değil. Ekonomi Bakanı Alejandro Zelaya, BTC'ye yatırılan paranın ülke ekonomisinin binde 5'i bile etmediğini söyledi. Bu açıklamayı Twitter'dan alıntılayan Nayib Bukele'nin yaşanan kayba karşı mesajı ise "Yani daha fazla BTC almamızın iyi olacağını mı söylüyorsun" şeklinde oldu.