Bitcoin yeniden 40 bin dolar sınırında

Bitcoin, geçen hafta sonu ulaştığı 41 bin 946,74 dolarlık yeni zirveden, 33 bin dolar düzeyine kadar geriledikten sonra, 39 bin 966,41 dolar ile yeniden 40 bin dolar sınırına yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,28 artışla 38 bin 652.58 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1,22 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 695 milyar dolardan, yaklaşık 23 milyar dolarlık artışla 718 milyar dolara yükselerek, yeniden 700 milyar dolarlık sınırı aştı.

KURUMSAL ALIMLARIN ARTMASININ ETKİSİ VAR

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 3 günlük aradan sonra perşembe günü yeniden 1 trilyon doların üzerine yükselen kripto para piyasalarında toplam hacim cuma günü erken saatlerde yaklaşık 41 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 44 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 8 milyar dolarlık artışla 133 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 28 birimin değeri düşerken, düşenlerden 1 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 68,6'SI BİTCOİN

Toplam 8 bin 259 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 085 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68,6'sını Bitcoin oluşturuyordu.