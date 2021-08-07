Bitcoin yükselişe geçti

Kripto para piyasalarında rüzgar yeniden tersine döndü, 38 bin dolar seviyesinde olan bitcoin 43 bin dolara yükseldi.

Sürekli dalgalanmaların olduğu kripto para piyasasında bir süredir düşüş hakimdi.

38 bin dolar seviyesinde seyreden bitcoin, yatırımcılarını düşündürmeye başlamışken bir anda hareketlilik yaşandı.

BİTCOİN 43 BİN DOLAR

Son 24 saat içerisinde yüzde 5'in üzerinde değer kazanan bitcoin, 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ETHEREUM 3 BİN DOLAR

Bitcoinde yaşanan yükseliş ethereumu da etkiledi. Ethereum 3 bin dolar seviyesine yükseldi.

DOGECOİN

Son dönemde en çok değer kaybeden coinlerden biri olan Degecoin de yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Dogecoin 0,21 cent seviyesinden işlem görüyor.

GOOGLE'DAN REKLAM İZNİ

Yükseliş trendinin ana nedenlerinden biri Google'ın eski günlerde olduğu gibi kripto para reklamlarını vermeye başlaması olarak gösteriliyor.

GÜVEN VEREN GELİŞMELER

Bir diğer etken ise kripto para konusunda ülkelerin atmaya hazırlandığı somut adımlar.

Kripto para yatırıcımcıları, Çin'in olumsuz adımları nedeniyle endişeli.

Piyasa, Çin'in atacağı adımlar yüzünden yeniden dalgalanmalar yaşayabilir.