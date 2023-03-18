Bitcoin yükselişini sürdürüyor! 18 Mart'ta 27 bin 514 dolarda ABD ve Avrupa'da çıkan banka krizleri küresel piyasaları negatif etkilerken, altın fiyatları ve kripto paraları yükseltti.

Bitcoin yükseliş seyrini devam ettiriyor.

Bitcoin, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrasında çıkan bankacılık krizinin kontrol altına alınması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına yönelik beklentilerdeki gerileme sonrası yükseliş gösterdi.

Avrupa'da da İsviçre bankası olan Credit Suisse, en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını açıklayında bir kriz yaşadı. Ancak Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) destek alarak, krizi atlattı.

Bütün bu gelişmeler küresel düzeyde altının ve kripto paraların değerini artırdı.

Kripto para yükseliş seyrine girdi

Kripto para birimleri arasındaki Bitcoin'deki yükseliş ilk günlerde yüzde 18'i aştı. ABD enflasyonunun açıklandığı an öncesi 24 bin 690 dolar civarında işlem gören Bitcoin, 35 dakika içerisinde 26 bin 500 doları gördü.

Bitcoin 27 bin 514 dolarda

8 gün önce 19 bin 5591 dolar seviyesinde olan Bitcoin bugün 27 bin 514 dolara çıktı.

Diğer kripto paraların değerleri

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Tether 1,0007 dolar (-yüzde 0,13)

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USD Coin 0,9973 dolar (-yüzde 0,01)

XRP 0,38267 dolar (+yüzde 2,43)