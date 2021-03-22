Bitcoin yüzde 0,10 düşüşle 57-59 bin dolar aralığında

Piyasalarda 60 bin dolar sınırını aşamayan Bitcoin'in kâr satışlarıyla döndüğü 57 bin-59 bin dolar aralığındaki yatay hareketleri devam ediyor.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar 190 milyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar trilyon dolar sınırını aşmıştı.

BİTCOİN, YÜZDE 0,10 DÜŞTÜ

Son 24 saat içinde 56 bin 005,62 ve 58 bin 198,96 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0,10 düşüşle 57 bin 866,90 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4,05 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 0,19 DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,19 düşüşle 1.793,54 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 5,21 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 206 milyar 30 milyon dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0,98 artışla 268 bin 60 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0,79 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41,37 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARA BİRİMİ 36 BİN 599 PİYASADA İŞLEM GÖRÜYOR

Toplam 8 bin 905 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 599 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60,2'sini Bitcoin, yüzde 11,5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8 milyar dolarlık düşüşle 109 milyar dolar düzeyindeydi.

KRİPTO PARA ATM SAYILARI ARTIYOR

Kripto para piyasalarına yönelik ilginin tabanının giderek genişlemesi, dijital para birimlerinin alınıp-satılabildiği, aynı zamanda nakit para da çekilebilen "kripto para çekme makinelerinin (ATM)" sayısı da giderek artıyor. CoinFlip ve Coin Cloud gibi Bitcoin ATM işletmecileri ABD'de birçok bölgeye binlerce kripto para ATM'si kurdu.

Mart itibarıyla ABD'de 32 bin 305 Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bunların yaklaşık 10 bin tanesi son 5 ayda kuruldu.

Bazı makineler yalnızca Bitcoin sunarken, diğer bazılarıysa müşterilerin çeşitli dijital para birimlerine yatırım yapmalarına olanak sağlıyor; çok az sayıda kripto para ATM'si nakit para da veriyor.