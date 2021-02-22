Bitcoin yüzde 15 değer kaybetti

Dijital para birimi Bitcoin kurumsal alımların etkisiyle yükselişe geçerken BTC/USD’nin 22 Şubat’ta aniden 54 bin doların altına düşmesiyle kapandı.

Dün akşam 58 bin 330 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin önce aniden 54 bin doların altına düştü, hemen sonrasında 52 bin 200 dolara kadar geriledi.

BITCOIN YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Son haftalarda neredeyse her gün yeni bir rekor kıran Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin dün akşam 58 bin 330 doları görmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla düşüşe geçti.

Bu sabaha itibarıyla fiyatı 52 bin 300 dolara geriledi. TSİ 17.55 itibarıyla son 24 saatteki düşüşü yüzde 8'i aşarken, tarihi zirvesine göre düşüş yüzde 15'i buldu.

ÇOK SERT DÜŞTÜ VE ÇIKTI

Bu arada Bitcoin 2 dakika süreliğine 48 bin doların altını gördü. Ekonomistler bu iniş ve çıkışın nedenini büyük bir hesabın toplu satış yaptığı ve hızlı bir şekilde önceden verilmiş alım emirlerinin devreye girdiği şeklinde yorumluyor.

Bu düşüşün ABD’de hafta sonu veya tatillerde CME kapandıktan sonra Bitcoin fiyatı yukarı veya aşağı hareket ettiğinde bir CME farkı, boşluğu oluşmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CME BİTCOİN BOŞLUĞU NEDİR?

Çoğu kripto para birimi borsasının aksine; CME Bitcoin vadeli işlem borsası her zaman açık olmadığından, CME ile birçok Bitcoin ticaret platformu arasında bir boşluk oluşuyor. CME boşluğu bazen Bitcoin rallisinin yakın vadede devam etmesi için doldurulması gereken önemli bir boşluk olarak kabul ediliyor.