Bitcoin zirvedeki yerini koruyor: 28 bin 276 dolar

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Bitcoin, geçmişte 60 bin dolarları gördü ve 45 bin dolarlarda uzunca bir süre seyretti ancak Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde 18 bin dolarların altına kadar da indi.
Ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarındaki belirsizlikler ve banka iflasları nedeniyle yaşanan kaos, kripto para birimlerinin işine yaradı.
Bir birimden bir günde 343,1 dolarlık kazanç
Bitcoin, bugün yükseldiği konumda yüzde 1,23 yükselişle 343,1 dolar kazançla 28 bin 276,6 dolara yükseldi.
Diğer kripto paralar
Ethereum 1.855,01 dolardan, Tether 0,9999 dolardan, BNB 312,30 dolardan, USD Coin 0,9993 dolardan işlem görüyor.