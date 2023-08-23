Bitcoin'de düşüş devam ediyor! Kripto parada eylül ayı bekleniyor En fazla işlem gören kripto para olan Bitcoin 26 bin doların altına gerileyerek, hazirandan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

DHA

The Wall Street Journal, Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi Space X’in finansal tablolarında kripto para satışı tespit edildiğini yazdı.

Küresel ekonomik gelişmelere ve iş dünyası haberlerine endeksli kripto para piyasalarında Fed tutanaklarına ve Space X haberlerine ilişkin panik havası erken görüldü.

Kripto para satışları panik tepkisiyle hızlandı. 24 saatlik bir zaman diliminde kriptodan 1 milyar dolar seviyesinde çıkış görüldü.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir ve dikkate değer kayıplarla tamamladı.

Bitcoin, 26 bin 61 dolar

Bitcoin, hafta sonu 26 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek 26 bin 61 dolara kadar düştü.

Ethereum ve XRP değer kaybetti

Bu rakamla hazirandan bu yana en düşük seviyesini kaydeden Bitcoin’in yanı sıra, Ether ve XRP gibi diğer kripto para birimlerinde de geri çekilmeler izlendi.

Ripple’ın XRP kripto para birimi 24 saatlik bir zamanda değerinden yüzde 16 silerken, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum 24 saatte yüzde 6,6'lık bir kayıp yaşadı.

Eylül ayı kritik

Uzmanlara göre eylül ayı kritik bir ay olacak, ağustos ayının kalanında ve eylül ayında regülasyon cephesindeki gelişmeler takip edilecek olumlu gelişmeler Bitcoin fiyatının yeniden 30 bin dolar seviyesine ulaşmasına neden olabilir.