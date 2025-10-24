Bitcoin'de son durum: Fed kararı öncesinde dalgalanma sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,84 artarak 111 bin 187,5 dolara yükseldi.

Ancak Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle kısa zaman önce ulaştığı 126 bin doların çok altında seyretmeye devam ediyor.

FED KARARI ÖNCESİNDE KRİPTO PARALAR

Tüm dünyanın izlediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi son dönemece girildi.

Ekim ayı boyunca Fed tutanakları ve Jerome Powell'ın konuşmasını izleyen kripto piyasası da 29 Ekim’de açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 99 oranında fiyatlanıyor.

PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 4 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNİ KORUDU

CoinGecko tarafından ekim ayının ortasında yayımlanan üçüncü çeyrek değerlendirme raporunda, kripto para piyasalarının toplam büyüklüğünün 2025'in üçüncü çeyreğinde 4 trilyon doların üzerindeki seviyelerini koruduğuna dikkat çekildi.

Raporda, stabil kripto para birimlerinin piyasa değerinin üçüncü çeyrekte 44,5 milyar dolar arttığı da not edildi.

Özellikle kurumsal sermayenin piyasaya girişiyle kripto piyasalarında geleneksel döngülerin form değiştirdiğine dikkat çekildi.

ETREREUM

Kripto para piyasasında altcoinler arasında en çok işlem göre Ethereum, yüzde 2,43 artışla 3.975,51 dolardan işlem görüyor.