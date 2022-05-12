48 bin dolarlardan 30 bin dolar seviyelerinin altına kadar gerileyen Bitcoin'in düşüşünün sebebini trader Cihan Kasal'a sorduk.

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 48 bin seviyelerinden 30 bin seviyelerinin altına düştü.

25 bin dolar seviyelerini kadar gerileyen Bitcoin şu anda 28 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

Yaşanan bu düşüşün ardından piyasalarda panik havası oluştu. 2 yılın en büyük düşüşünü yaşayan Bitcoin'in geleceğiyle ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor.

Bitcoin'in düşüş sebebi nedir?

Konuyla ilgili Türkiye'de düşüşü önceden tahmin eden Bitcoin trader'ı Cihan Kasal, sorularımızı yanıtladı.

"Düşüşün hiçbir olayla bağlantısı yok"

Kasal düşüşle ilgili, "Bu düşüşün hiçbir olayla bir bağlantısı yok. Bu iş tamamiyle normal bir olaydır. Bu iş yıllardır böyle. Ben Türkiye'de Bitcoin 65 dolar seviyelerindeyken bu işin içerisindeyim. Bitcoin'de bir algoritma var. Blokchain'de bir algoritma var. Dijital paralar tamamıyla bu algoritma üzerinde ilerler." ifadelerini kullandı.

"28 bin dolar seviyesinin altından alım yapılabilir"

Bitcoin'de alım ve satım işlemleriyle ilgili Kasal, "Bitcoin'de 28 bin dolar seviyeleri ve altından alım yapılabilir." açıklamasında bulundu.

"Majör coin'ler dışında alım yapılması doğru değil"

Alt coin'lerin düşüşüyle ilgili Cihan Kasal, "Majör coinler dışında alım yapılıp satılması doğru değil. Diğer coin'lerde bu tarz düşüşler yaşanıyor." dedi.

Bitcoin'deki düşüşün sebebi