Bitcoin'den yeni rekor! 125 bin doları aştı

Bitcoin, yüzde 14 yükseldi ve tarihi rekorunu kırarak 125 bin 617,4 dolar çıktı.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin şimdi ise 125 bin 75,3 dolardan işlem görüyor.

Kripto piyasa değeri 4,21 trilyon doları geçti.

FED'İN FAİZ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Rekorun altında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünü sürdüreceğine kesin gözü ile bakılması yatıyor.

ETHEREUM

Altcoinlerden en fazla işlem gören para birimi olan Ethereum da yüzde 1.68 artışla 4 bin 574,56 dolara ulaştı.