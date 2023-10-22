Bitcoin'in fiyatı 30 bin doları aştı Kripto para piyasasında en fazla odaklanılan kripto para Bitcoin, çıktığı zirveden değer kaybı yaşamıştı. Bitcoin, gerilediği noktadan tekrar yükselmeye başladı.

AA

Kripto paralar içinde en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin'in fiyatı, bu hafta ikinci kez 30 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin, bugün yüzde 2 zamla 30 bin 167 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı.

Bitcoin'in fiyatı, analistlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mevcut belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını artırmada temkinli davranacağına ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,5 yükseliş kaydetti.

Bitcoin, 30 bin doların üzerine çıktı

Böylece 30 bin doların üzerini test eden Bitcoin, TSİ 17.20 itibarıyla 29 bin 588 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ağustos ayından beri 30 bin doların altında işlem görüyordu.

Piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerinde

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 11’e yaklaşırken piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin'in zirvesi 68 bin 990 dolar olmuştu

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Bitcoin spot ETF'si

Öte yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülmesiyle ilgili hala spekülasyonlar devam ediyor. Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Ethereum 1.610 dolar

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,50’den fazla değer kazanarak 1.610 dolar seviyesine çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)