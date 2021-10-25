Bitcoin'in mucidi: Satoshi Nakamoto kimdir

11 yıldır kendisinden bir haber alınamayan Satoshi Nakamoto, kripto para piyasasının gözdesi Bitcoin'in üreticisi olarak biliniyor. Gelin Nakamoto'yu yakından tanıyalım...

yagmur.dinc@ensonhaber.com.tr

Satoshi Nakamoto, merkezi olmayan sanal bir para birimini yaratarak finans dünyasındaki üçüncü şahısları ortadan kaldıran ve dünyanın o güne kadar hiç görmediği yeni bir dijital para birimi olan Bitcoin’i tanıttı.

“Bitcoin: Kişiden Kişiye Elektronik Nakit Sistemi” başlığıyla sunulan makalede Nakamoto’nun imzası vardı.

ETİMOLOJİSİ

‘’Satoshi’’ Japonca’da ‘’temiz düşünmek, keskin akıllılık, bilge’’ demek, ‘’Naka’’ ise ‘’orta, içeri veya ilişki’’ ve ‘’Moto’’ ‘’köken’’ anlamlarına geliyor.

Satoshi Nakamoto adının “SAmsung – TOSHIba – NAKAmichi – MOTOrola” markalarından esinlenerek oluşturulan bir takma isim olduğu da teoriler arasında.

Diğer bir iddiaya göre ise Nakamoto’nun gerçek bir kişi değil de yazılımcılardan oluşan bir grubun kullandığı takma isim olduğu söyleniyor.

KİŞİSEL BİLGİLERİ

İsminden dolayı da Japon olabileceği düşünülüyor. Ancak yayınladığı çalışmalardaki İngilizcesinden yola çıkılarak Satoshi Nakamoto’nun İngiliz ya da Avrupalı olabileceği ifade ediliyor.

Nakamoto’nun 5 Nisan 1975 doğumlu olduğu ve kriptografi uzmanı olduğu da bilinenler arasında.

Ancak yüzyılın mucidi olmasına rağmen, Satoshi Nakamoto hiçbir zaman resmi olarak ortaya çıkmadı.

BİTCOİN FİKRİ

2008 yılında, Bitcoin'in varlığına dair ilk işaretler İnternette dolaşmaya başladı.

Ağustos 2008'de “bitcoin.org” alan adı sessizce alındı ve iki ay sonra, her şeyi başlatan o makale, bir şifreli e-posta listesinde paylaşılmaya başlandı.

3 Ocak 2009 tarihinde ise Satoshi Nakamoto, ilk madencilik faaliyetini gerçekleştirdi.

2010 yılına kadar çalışmalarına devam eden Nakamoto, 1 milyon bitcoini kendisine alarak adeta sırra kadem bastı. 1 milyon bitcoin şu an ortalama 608 milyar 403 milyon 197 bin 500 TL…

SATOSHİ NAKAMOTO OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen ilk isim Hal Finney ( hall finii)’ydi.

Sanal para dünyasına oldukça hakim olan Hal Finney, aynı zamanda Bitcoin’in ilk alıcısı. Satoshi’ye yardımcı olduğu da söylentiler arasında.

Ancak Hal Finney, Nakamoto olduğunu sürekli olarak reddetti. Dahası 2009’da ALS hastalığına yakalandı ve 2014’te yaşama veda etti.

AYNI İSMİ TAŞIMASI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Bitcoin’in babası olarak anılan bir diğer isim ise Hal Finney’den sadece iki blok ötedeki komşusu ve ne gariptir ki bahsettiğimiz esrarengiz kişiyle aynı adı taşıyan Dorian Satoshi Nakamoto oldu.

Dorian Satoshi Nakamoto’nun isim benzerliğinin ötesinde Japon kökenli ve bir de fizikçi olması, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Nakamoto, iddiaları kendi ağzıyla reddetti.

OKLAR KİME DÖNSE REDDEDİYOR...

Adı en çok anılan başka bir isim de Nick Szabo (nik sabo). Szabo, kripto para dünyasının en çok tanınan ve saygı gören isimlerinden birisi.

90’lı yıllardan beri, “Bit Gold” adını verdiği merkeziyetsiz dijital para projesinin Bitcoin’in öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Szabo da bu iddiaları net bir dille reddediyor…

"BENİM" DİYEN BİRİSİ ÇIKTI

Kimse bitcoinin mucidine dair bir ipucu bulamazken, Craig Wright, ( kreg raytt) kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia etti. Ancak iddialarını hiçbir zaman doğrulamadığından, pek de inandırıcı olmadı.

11 yıldır da kendisinden hiçbir haber gelmedi...

Bitcoin yatırımcıları, Satoshi Nakamoto'nun ortaya çıkacağını günü sabırsızlıkla bekliyor...