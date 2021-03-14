Bitcoin'in yeni zirvesi: 61 bin 683 dolar

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 21 Şubat'ta 58 bin 330,57 dolar olan Bitcoin, 61 bin 683,86 dolara çıktı.

Bitcoin 61 bin 683.86 dolarla yeni zirvesini görmesinin dışında, ABD'li bir otel tarafından kabul edilmesi ve seyahat acentelerinin gelirleri kaleminde görülmesi ile birlikte turizm sektörünün mali araçlarından birisi oldu.

BITCOIN YÜZDE 9 ARTTI

Son 24 saat içinde 56 bin 373,28 ve 61 bin 683,86 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9 artışla 61 bin 315 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 24,25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 141 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 9,59 artışla 1.805,79 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 15,16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 219 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 831 milyar dolara yükseldi.

8 BİN 795 KRİPTO PARA BİRİMİ VAR

Toplam 8 bin 795 kripto para biriminin işlem gördüğü 36 bin 375 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62,1'ini Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 147 MİLYAR DOLAR

Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 147 milyar dolar düzeyindeydi.

SANAL PARA TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANILMAYA BAŞLADI

ABD merkezli elit otel markası olan Kessler Collection, kripto para ödemelerini kabul edeceğini açıkladı. Cointelegraph'ın haberine göre otel zinciri, Bitcoin ödemelerini kabul etmek için kripto ödeme ağ geçidi hizmeti BitPay ile ortaklık kurdu.

Kripto ödemelerini benimseyerek, dünyanın dört bir yanından gelen konukların üzerindeki "forex" yükünü azaltmaya yardımcı olacaklarını vurgulayan, Kessler Collection Finans Müdürü Fravy Collazo, "Bu gelişme, konaklama sektöründeki en yenilikçi konseptlerden biri. Kripto para biriminin kesinlikle kabul göreceğine inanıyorum ve BitPay ile ortaklığımız ödeme sürecinde daha fazla seçenek sunmamızı sağlıyor." dedi.

Seyahat acentesi Travala'nın Şubat raporunda, şirketin en büyük aylık gelir kalemleri arasında yüzde 68 ile sanal para birimlerinin geldiği açıklandı.