Bitcoin'le ilgili 2023 tahminleri

Piyasa uzmanları, Bitcoin konusunda farklı görüşler sürdü. Kripto para biriminin 250 bin doları göreceğini söyleyen kadar, 10 bin dolar tahmini yapan da var.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 2022'de sancılı süreçlerden geçti.

İnişli çıkışlı bir seyir izleyen Bitcoin, geçtiğimiz yıl yüzde 60'ın üzerinde düşüş kaydetti.

Piyasa değerinden 1,3 trilyon dolardan fazla silinen Bitcoin, bugünlerde 16 bin 700 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen yıl, söz konusu kripto paranın fiyatı hakkında tahminlerde bulunanların hedefi kaçırdığı görüldü. Onlardan bazıları, 2023 yılına ilişkin öngörülerini aktardı.

250 bin dolar tahmini

Yatırımcı Tim Draper, kripto para biriminin yıl sonuna kadar 250 bin dolar değerine ulaşacağını tahmin ederek 2022'de en iyimser çağrılardan birini yaptı.

Milyarder girişim kapitalisti, kasım ayında ise bu tahminin zaman çizelgesini 2023'ün ortalarına kadar uzattığını söyledi.

Draper: Çeyrek milyon dönüm noktasına ulaşacak

CNBC'nin haberine göre, Draper, FTX'in çöküşünden sonra bile, Bitcoin'in "çeyrek milyon dönüm noktasına ulaşacağına" inanıyor.

Draper, "Benim varsayımım, perakende harcamaların yüzde 80'ini kadınlar kontrol ettiğinden ve şu anda 7 bitcoin cüzdanından yalnızca 1'i kadınlar tarafından tutulduğu için baraj yıkılmak üzere." dedi.

Standard Chartered: 5 bin dolara kadar düşebilir

Bazı piyasa uzmanları ise en kötünün henüz gelmediğini düşünüyor.

İngiltere merkezli Standard Chartered, 5 Aralık tarihli bir araştırma notunda, Bitcoin'in 5 bin dolara kadar düşebileceğini belirtti.

Bankanın Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen, 2023 senaryosuna ilişkin, "Giderek daha fazla kripto şirketi ve borsa yetersiz likidite ile karşılaşıyor. Bu da daha fazla iflasa ve yatırımcıların dijital varlıklara olan güveninde çöküşe yol açıyor." dedi.

Mark Mobius'un tahmini 10 bin dolar

Yatırımcı Mark Mobius, fiyatlar açısından nispeten başarılı bir 2022 geçirdi. Mayıs ayında, Bitcoin 28 bin doların üzerinde işlem görürken 20 bin dolara düşeceğini tahmin etti.

Bitcoin'in 2022'de 10 bin dolara düşeceğini söyledi. Bu gerçekleşmedi, ancak Mobius, 2023'teki 10 bin dolarlık fiyat tahmininin geçerli olduğunu kaydetti.

Carol Alexander'e göre 50 bin dolar

Kripto varlık ve türev piyasalarında uzman olan Carol Alexander, 10 bin dolar tahmininde çok da uzak değildi.

Alexander, şimdi ise söz konusu kripto varlığın yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Bitcoin fiyatının ilk çeyrekte 30 bin doları ve ardından üçüncü veya dördüncü çeyrekte 50 bin doları aşmasını bekliyor.

Alexander, "2023'te balon değil, yönetilen bir boğa piyasası olacak. Bu yüzden fiyatın eskisi gibi aşırı yükseldiğini görmeyeceğiz." diye konuştu.