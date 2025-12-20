Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'a turizm yatırımı için 100 milyon liralık destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), huzur ve güven ortamının hakim olduğu Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da, "Terörsüz Türkiye" süreciyle turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon liralık destek programını hayata geçirdi.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan bugün ise terörden kurtularak yerli ve yabancı turistlerin rotasına giren 4 ilde turizmin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

DAKA, sorumluluk bölgesini kapsayan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı"nı başlattı.

9 PROJEYE 100 MİLYON LİRA DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda başkanlığında yürütülecek program kapsamında 4 ildeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması, yenilenmesi ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan 9 proje için 100 milyon liralık destek sağlandı.

VAN

Van Gölü'nün eşsiz sahillerinin değerlendirilmesi, asırlar önce inşa edilen tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan program ile bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve daha çok turiste ev sahipliği yapmasının sağlanması hedefleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bölge turizminin gelişmesi adına birçok önemli projeye imza attıklarını ifade eden Güray, "Bölge, tarih, kış, dalış ve inanç turizmi açısından önemli potansiyele sahip, bunun farkındayız. DAKA olarak son bir yıldır ülke gündeminde olan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin pozitif yansımalarını görünce yönetim kurulumuzda bölgedeki tarihi ve turistik yapıların ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması amacıyla bir karar aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız mali destek programını onayladı, 2025 yılı bütçesinden 100 milyon lira kaynak ayırdık." dedi.

PROJELER

-Van Kalesi Güney Surlarının Aslına Uygun Restore Edilmesi ve Turizme Kazandırılması.

-Hoşap Kalesi Karşılama Merkezi.

-Ahlat Kadınlar, Engelliler ve Karavan Park Bölümlü Halk Plajı.

-Urartu Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı.

-Hüseyin Dede Türbesi Restorasyonu.

-Mir Kalesi Altyapı ve Çevre Düzenleme.

-Kültürel Butik Oteli.

-Tarihi Murat Köprüsü Kültür Evi ve Dinlenme Merkezi.

-Kızılağaç Kanyonu Rekreasyon.