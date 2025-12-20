Çin'de deniz altında dev altın madeni yatağı bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli madenlerin keşfi ülkelerin kaderini değiştiriyor. Şimdi de Çin'in zenginliğine zenginlik katacak yeni bir altın keşfi açıklandı.

Çin'de deniz altında bulunan altın yatağı keşfinin, ülkenin stratejik maden güvenliği ve küresel altın piyasasındaki konumu açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

İLK DENİZ ALTI YATAĞI

Çinli yetkililer, ülkenin ilk deniz altı altın yatağının Şandong eyaletinde, Jiaodong Yarımadası açıklarında keşfedildiğini açıkladı.

Resmi kaynaklar, bu yatağın Asya’daki en büyük deniz altı altın rezervi olarak tanımlandığını bildirdi. Keşfin kesin büyüklüğü kamuoyuyla paylaşılmasa da, bölgedeki toplam altın rezervini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

ÇİN'DEKİ REZERVLER ARTTI

Yeni keşif Şandong eyaletinin toplam altın rezervini 3 bin 900 tonun üzerine taşıdı.

Bu miktar, Çin’in bilinen toplam altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 26’sına karşılık geliyor.

450 MİLYAR YUANLIK YATIRIM

Uzmanlar, bu keşfin Çin’in uzun vadeli değerli maden stratejisinde kilit bir rol oynadığını belirtiyor. Çin, son yıllarda mineral arama ve keşif çalışmalarına büyük kaynak ayırıyor. 2021’den bu yana yaklaşık 450 milyar yuanlık yatırım yapıldığı, bu hamleyle hem doğal kaynak tabanının çeşitlendirilmesinin hem de ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.