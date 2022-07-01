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    Bitlis'te cevizler reçelinin lezzet yolculuğa çıktı

    Bitlis Adilcevaz'da yetiştirilen cevizlerden yapılan reçel yapış yolunda 14 aşamadan geçiyor ve faydaları da saymakla bitmiyor.
    • 01.07.2022 - 10:14
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    Bitlis'te cevizler reçelinin lezzet yolculuğa çıktı

     

    Cevizin ana vatanı olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üretilen meşhur "ceviz reçeli", zorlu üretim sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor. İlçede ceviz üretimi yıllık 20-22 ton arası değişiyor. Yılına göre cevizin verimine göre üretim miktarı da değişiyor.

    Cevizler olgunlaşmalı

    Yapımı hayli meşakkatli olan ceviz reçeli, cevizlerin tam olgunlaşmadığı dönemde yapılıyor.

    Tek tek elle toplanmalı

    Tek tek elle dalından toplanan taze cevizler, uzun süren 14 aşamalı bir işlemin ardından reçel yapılıyor. Reçele dönüştürülen bu lezzet ise damaklarda ayrı bir tat bırakıyor.

    Yeşil cevizlerin kabuğu soyuluyor

    Adilcevaz ilçesinde yaz mevsiminde olgunlaşmaya başlayan ve özenle seçilen yeşil cevizler, kabuğu soyulduktan sonra doğal işlemlerden geçiriliyor.

    ceviz

    Cevizler yılın bir ayında toplanıyor

    Yılın sadece bir ayında toplanan yeşil cevizlerden reçel elde etme süreci, cevizlerin toplanmasıyla birlikte yaklaşık 20 gün sürüyor.

    ceviz

    Şifa niyetine

    Yöre halkının şifa niyetine yediği ceviz reçeli, ayrıca özel misafirlere de ikram ediliyor. Son yıllarda yapımı yaygınlaşan ceviz reçelinden birçok aile geçimini sağlıyor.

    ceviz

    "Adilcevaz’ın cevizi dünyada birinci"

    Adilcevaz’da 20 yıldır ceviz reçeli üretimi yapan Ramazan Üstün, “20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önceleri cevizin kabuklusunu alıp Türkiye geneline dağıtımını yapıyordum. Daha sonra ceviz reçeli çıktı piyasaya. Onunla uğraşmaya başladık. Bugüne kadar onunla uğraşıyoruz. Adilcevaz’ın cevizi meşhurdur. Türkiye’de ve dünyada birincidir. Tek tescilli ceviz Adilcevaz cevizidir. Biz de bunun reçelini yapmaya devam ettik, halen de yapmaya devam ediyoruz.

    ceviz

    Yapımı 14 aşamalı

    Ceviz reçelinin yapımı 14 aşamadan geçiyor. İlk aşaması badem büyüklüğündeyken toplanır içi sertleşmeden. Toplandıktan sonra içi soyulur. Tek tek elle, bıçakla soyulur. Soyulduktan sonra diğer aşamaları var. Suyu var, kaynaması var, şekeri var, paketlenmesi var, vakumlaması var. Yani 14 türlü aşamadan geçtikten sonra şişelenip vakumlanır, mutfağımıza, sabah kahvaltılarımıza yetiştiriyoruz."

    ceviz

    Faydaları

    • Tiroit bezlerine iyi gelir.
    • Bağışık sistemine iyi gelir.
    • Kansızlığa iyi gelir.
    • Diş etlerini sertleştirir.
    • Kabızlığın bir derece önleyicisidir.

    ceviz

    ceviz

    ceviz

    ceviz

    ceviz

    ceviz


    ceviz


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