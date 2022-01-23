Bitlisliler, okulların tatil olmasını fırsat bilerek, hafta sonunda Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yayına yağan kar bazen güçlükler çıkartsa da kayak merkezlerinde esen hava bambaşka.

Bitlisliler, hafta sonunda Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler de aileleriyle birlikte kayak yaparak eğlendi.

AİLELER GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Kar kalınlığının yaklaşık 110 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, güzel havanın tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Ankara’dan çocukları ile birlikte Bitlis’e gelen Özlem Doğan, daha önce Türkiye’nin birçok kayak merkezine gittiğini, ancak Bitlis’in kar yönünden diğer illerden farklı olduğunu belirtti.

Bitlis'te hafta sonunda kayak merkezi hareketlendi ViDEO

"ANKARA'DAN KAYAK YAPMAYA GELDİK"

Doğan, “Ankara’dan çocuklarımızla birlikte Bitlis’e kayak yapmaya geldik. Yarıyıl ve hafta sonu tatilini de değerlendirelim, dedik. Tesis çok güzel. Ilgaz, Uludağ gibi birçok tesisi gördüm. Burası da çok güzel bir yer. Çok güzel kayıyoruz. Herkesi buraya kayak yapmaya davet ediyoruz." dedi.

"BİTLİS'TE İKİ KAYAK MERKEZİ VAR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, Türkiye’nin en fazla kar alan yerlerinden birinin Bitlis olduğunu ifade ederek, "Kayak merkezimizi 1,5 ay önce açtık. Geçen hafta yoğun kar yağışından dolayı tesislerimizi açamamıştık. İnsanlarımız tesislerimize rağbet gösteriyor. Bitlis’te şu an aktif olan 2 tesisimiz var. Bunlardan biri Çiftkaya Kayak merkezimiz.





TEMEL EĞİTİM KAMPI BAŞLADI

Burada ayrıca temel eğitim kampımızı da başlattık. 15 gün sonra 8-15 yaş arasında 200’e yakın çocuğumuz kayak öğrenmiş olacaklar.





SEÇMELER YAPILACAK

Burada eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasında seçmeler yapacağız. Burada da farklı şekilde faaliyetlerimiz devam etmektedir.





KAR VOLEYBOLU YAPILIYOR

Sadece kayak etkinliği değil, kar etkinliği de yapılmaktadır. Kızaklı kayak, kar voleybolu, halaylar çekiliyor.





AKŞAMLARI MEŞALELİ KAYAK ETKİNLİĞİ

Akşamları da bazen meşaleli kayak etkinliklerimiz olacak. Tüm civar illerimizdeki vatandaşlarımızı ücretsiz kayak merkezlerimize davet ediyorum." diye konuştu.