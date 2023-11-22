Bitlis'ten 20 bin ton kuru fasulye hasadı Bitlis, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 15'ini karşılanıyor. Burada yetiştirilen kuru fasulyeler yine burada işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

AA

Bitlis'te bu yıl 80 bin dekar alanda 20 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi.

Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla birçok ürünün yetiştirildiği Bitlis'te, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Kuru fasulyeler buradaki işletmelerde paketlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuluyor.

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde tarlalardan toplanarak tesislerde paketlenen kuru fasulye, birçok kente gönderiliyor.

"Ülkenin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 15'i Bitlis'ten"

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 15'inin Bitlis'ten karşılandığını söyledi. Kentin tarımsal faaliyetleriyle öne çıktığını ifade eden Demirden, şöyle konuştu:

Bitlis genelinde yaklaşık 80 bin dekar alandan 20 bin ton ürün elde ettik. Bu ürünlerin çoğu Ahlat ilçesindeki paketleme tesislerinde paketlenip satılıyor. Bunlar bizim için gurur verici. Bu yıl verim pek fazla olmasa da memnunuz. Şu anda satışlarımızda durgunluk var. Bunu da aşabilirsek çiftçilerimizin yüzünü güldürmüş olacağız.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)