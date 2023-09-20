Bloomberg, Şimşek'in ABD'li yatırımcılarla görüşmesini yazdı: Erdoğan'ın desteği tam Mehmet Şimşek'in New York'taki temaslarını, ABD basını yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini desteklediğini söyleyen Şimşek'e yatırımcıların saygı duyduğu belirtildi.

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Mayıs seçimlerinden sonra göreve getirilen Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi, Orta Vadeli Programı uluslararası yatırımcılara anlatmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatine katılan heyetteki isimler arasındaydı.

Şimşek, bu ülkede yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'de yatırım fırsatlarını anlattı.

New York'taki 13. Türkiye Yatırım Konferansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlendi.

Şimşek'in yatırımcılarla teması

ABD merkezli Bloomberg, Şimşek'in yatırımcılara verdiği mesajı okurlarıyla paylaştı.

"Şimşek, yatırımcılara Erdoğan'ın desteğine sahip olduklarını söyledi" başlıklı haberde, Türkiye'nin yeni ekonomi politikasına güven duyulması gerektiği yönünde verilen mesajlara dikkat çekildi.

New York'ta bankacılarla görüştü

Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken, Mehmet Şimşek yatırımları çekmek amacıyla New York'ta bankacılarla görüştü.

Erdoğan'ın ekonomi yönetimine desteği tam

Bakan Şimşek'in, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın da ev sahipliği yaptığı toplantıda, uluslararası yatırımcıların kafalarındaki soru işaretlerini gidermek üzere harekete geçtiği belirtildi.

Haberde, "Şimşek, yatırımcılara ekonomi yönetiminin Erdoğan'ın tam desteğine sahip olduğunu söyledi." denildi.

Birincil öncelik enflasyonla mücadele

Mehmet Şimşek'in ayrıca enflasyonla mücadelenin birincil öncelikleri olduğunun altını çizdiği kaydedildi.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, faiz kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Bloomberg anketinin faiz tahmini

Şimşek'in mesajlarının, bu faiz kararı öncesinde geldiği, Bloomberg'in anketine katılan analistlerin çoğunun, politika faizinin yüzde 25'ten yüzde 30'a çekileceğini düşündüğü aktarıldı.

Şimşek'e saygı duyuyorlar

Aynı haberin devamında, yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e saygı duyduğuna da dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şimşek'in ve Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek üzere izlediği politikalara desteğini açıkladığı notuna yer verildi.