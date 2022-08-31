Bloomberg: Türkiye ekonomisi, enflasyona rağmen güçleniyor

Artan enflasyon karşısında dahi Türk ekonomisinin rayında ilerlediğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin büyümesinin hızlandığı belirtilerek, Erdoğan'ın 'ihracat, üretim, istihdam' mesajı hatırlatıldı.

Batı'da durgunluk ihtimallerinden söz edildiği bir dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesi hız kesmiyor.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisinin, "son 20 yılın en kötü enflasyonuna rağmen güçlenmeye devam ettiğine" dikkati çekti.

"Türkiye ekonomisi, enflasyona rağmen rayında"

Haberde, "Dünyanın en kötü enflasyonlarından biri, henüz Türkiye ekonomisini rayından çıkarmadı." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunduğu anımsatıldı.

İhracat, üretim, istihdam

Ayrıca, "Erdoğan, ihracata, üretime ve istihdama öncelik veren bir ekonomik modeli savunuyor." vurgusu yapıldı.

Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'de Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,4 artmasının beklendiği görüşü paylaşılarak, "Yıllık GSYİH büyümesi muhtemelen hızlandı." ifadesi kullanıldı.

Çin'i ve Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Türkiye'nin, büyümede Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret edildi.

Turizm gelirlerinde çarpıcı artış

Haberde, ikinci çeyrekte GSYİH büyümesinin hızlandığını tahmin eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, “Bu ay büyümeden taviz vermiyoruz." dediği belirtildi.

Türkiye'de artan turist hareketliliğinden de bahsedilerek, "Gelişen turizm, yabancıların gelişleri ve harcamalarının bu yıl şimdiye kadar yüzde 100'ün üzerinde artmasıyla başka bir destek sağladı." tespitine yer verildi.

Erdoğan: Olumlu sonuçlarını almaya başladık

Türkiye Ekonomi Modeli'ne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmada, son dönemde model kapsamında uyguladıkları politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını söylemişti.

Erdoğan, "Özellikle IMF'nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor." demişti.



