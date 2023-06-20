Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor Bakan Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Erkan ile kademeli adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi. Yatırımcı güveni konusunda Türkiye'nin tekrar güvenilir liman olmaya başladığı ifade edildi.

ensonhaber.com

Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin faiz kararı, perşembe günü yapılacak toplantıyla ilan edilecek.

Türkiye yeni döneme yeni ekibiyle girerken, ABD merkezli Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından atılması beklenen adımlara ilişkin bir haber yayınlandı.

Şimşek piyasa dostu

Eski Merrill Lynch stratejisti olan ve piyasa dostu şeklinde tanımlanan Bakan Şimşek'in, geleneksel politikaya kademeli geçiş sinyali verdiği belirtildi.

Yatırımcı güveni vurgusu

Türkiye'nin yatırımcı güvenini kazanma yönünde hamlelerde bulunduğuna ilişkin ifadelere yer verilen haberde, Şimşek'in daha geleneksel politikalara yönelmek için adımlar atacağını söylediğine dikkat çekildi.

Cuma günü bankacılar ve iş insanlarıyla iki toplantı gerçekleştiren Şimşek için "İstenmeyen yan etkilerden kaçınmak üzere adımların yavaş atılacağının sinyalini verdi." denildi.

Hafize Gaye Erkan yorumu

Öte yandan, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararının, yeni ekip için bir turnusol kağıdı olabileceği kaydedilerek şöyle denildi:

Ekonomistler, para otoritesinin Hafize Gaye Erkan ile faiz oranlarını sert bir şekilde artıracağını düşünüyor.



Tahmin, faizin Bloomberg anketinde yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye çıkarılacağı yönünde.

Refah artışı mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bankalar Birliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Yatırım, ihracat, üretim, istihdam konusunda güçlü şekilde, refah artışını sağlayacak modelle yolumuza devam edeceğiz." demişti.