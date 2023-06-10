Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Hafize Gaye Erkan, mükemmel bir seçim Merkez Bankası Başkanı Erkan ile ilgili açıklama yapan Bakan Şimşek, "Zorlu dönemlerde Türkiye'ye rehberlik etmek için iyi bir konumda" dedi. Şimşek, buna dayanak olarak Erkan'ın uluslararası finans piyasalarındaki deneyimini gösterdi.

AA & Ensonhaber

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Erkan, verdiği ilk mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Minnettarım, onur duydum." dedi.

Şimşek'in Erkan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın yeni göreviyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu, Erkan'ın "olağanüstü bir tercih" olduğunu vurguladı.

Şimşek, "Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak Sayın Hafize Gaye Erkan ile çalışmak ve onu desteklemek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan övgüyle söz etti

Erkan için "Mükemmel bir seçim" ifadesini kullanan Bakan Şimşek, açıklamasının devamında şunları belirtti:

Onun güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki kapsamlı deneyimi, Türkiye'ye zorlu ekonomik dönemlerde rehberlik etmek için iyi bir konumda olduğunu ifade ediyor.

Hafize Gaye Erkan ​​​​​​​kimdir

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Finans piyasalarındaki deneyimleri

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi'nde yer aldı

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Uzmanlık alanları

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.