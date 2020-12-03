BM: En az gelişmiş ülke ekonomileri son 30 yılın kötüsünü yaşıyor

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, koronavirüs salgınının etkisiyle En Az Gelişmiş Ülkelerin 2020'de son 30 yılın en kötü ekonomik performansını sergilediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) açıkladığı "2020 En Az Gelişmiş Ülkeler Raporu"na göre, başta gelir seviyelerindeki düşüş, yaygın işsizlik ve büyüyen mali açıklar nedeniyle en az gelişmiş ülkelerde 32 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulunuldu.

“EKONOMİLERİNİ YENİDEN İNŞA ETME ÇABALARI YETERSİZ”

Raporda, salgın sonrası dünyadaki en fakir ülkelerin ekonomilerini yeniden inşa etme çabalarının, üretim kapasiteleri büyük ölçüde iyileştirilmediği sürece yetersiz kalacağına dikkat çekildi.

“47 EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKEDE 1.06 MİLYAR İNSAN”

Salgının etkisiyle bu ülkelerde 2020'de son 30 yılın en kötü ekonomik performansını sergilediği öngörüsünde bulunulan raporda, 47 en az gelişmiş ülkede 1 milyar 60 milyon insanın yaşadığı aktarıldı.

BM'ye göre, bu ülkeler küresel gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) sadece yüzde 1,3'ünden azını oluşturuyor.

KİŞİ BAŞI GELİR ÇOK DÜŞÜK

Geçen yıl en az gelişmiş ülkelerdeki (EAGÜ) kişi başına ortalama GSYİH, dünya ortalaması olan 11 bin 371 dolara kıyasla yalnızca 1.088 dolardı.

Raporda, uluslararası topluma, en az gelişmiş ülkelere finansal destek sağlanması çağrısında bulunuldu.

UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, rapora ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, "Salgın bize en az gelişmiş ülkelerdeki yapısal dönüşümü sağlamak, dış şoklara maruz kalmayı azaltmak ve dayanıklılık oluşturmak için üretken kapasiteler geliştirme ihtiyacını acımasızca hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİM DE ZORDA”

Kituyi, en az gelişmiş ülkelerdeki üretim kapasitelerinin koronavirüs gibi büyük bir salgın şokunun üstesinden gelebilmesinin zorluğuna işaret etti.