BM’den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne mükemmellik ödülü BM Yatırım Destek Ödülleri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için veriliyor. Bu yıl da rüzgar enerjisi yatırımlarına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ödül kazandı.

AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerjisa'nın yürüttüğü "Enerjisa YEKA-2" yatırım projesine olan destekleriyle "Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümünde Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü"ne değer görüldü.

Ödül töreni, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için özel sektör ile yatırım destek, tanıtım ajanslarını teşvik etmeyi amaçlıyor ve her yıl farklı bir temada düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından gerçekleştirilen Dünya Yatırım Forumu kapsamında yatırım destek ve tanıtım ajanslarının (IPA) başarılarını takdir etmek amacıyla verilen BM Yatırım Destek Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, projeye destek verdiği için ödüllendirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, toplam yatırım tutarının 1,2 milyar dolar olması planlanan ve yaklaşık 1.000 kişilik doğrudan istihdam sağlaması beklenen Enerjisa Üretim AŞ’nin YEKA-2 kapsamındaki Rüzgar Enerjisi Santralleri projesine verdiği destek dolayısıyla ödüle layık görüldü.

"Destek vermeyi aralıksız sürdüreceğiz"

Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, şu değerlendirmede bulundu:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, yatırımın yüzyılı yapmak için, sürdürülebilir, teknoloji yoğun ve çevre dostu yatırımlara destek vermeyi aralıksız sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)