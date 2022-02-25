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    BM'den Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar

    Rusya tarafından askeri müdehaleye maruz kalan Ukrayna'ya dünya bankası gibi Birleşmiş milletler de sahip çıktı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 17:49
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    BM'den Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar acil yardım yapılacağını açıkladı.

    UKRAYNA İÇİN 20 MİLYON DOLAR AYRILDI

    New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını belirten Guterres, "Acil ihtiyaçların karşılanması için Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan derhal 20 milyon dolar ayıracağımızı duyuruyorum." dedi.

    "SİVİLLERİN KORUNMASI BİR NUMARALI ÖNCELİK"

    "Bugün, Ukrayna'nın egemen topraklarında Rus askeri operasyonlarını Avrupa'nın on yıllardır görmediği bir ölçekte görüyoruz." diye konuşan Guterres, sivillerin korunmasının bir numaralı öncelik olması ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması çağrısında bulundu.

    BM den Ukrayna vatandaşları için 20 milyon dolar #1

    "ASKERİ OPERASYON YANLIŞ"

    Antonio Guterres, "Bütün üyeler uluslararası ilişkilerinde, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı veya BM'nin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir tehdit veya güç kullanmaktan kaçınacaklardır." şeklindeki BM Sözleşmesi'ni okuyarak Rusya'nın askeri operasyonunun yanlışlığına dikkat çekti.


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