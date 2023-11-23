Hava şartları kötü gitti! Bodrum mandalinasında rekolte düştü Bodrum'a özgü tatlardan olan mandalinanın rekoltesi, olumsuz hava şartları nedeni ile düşüş yaşandı. Bir dönem yöre halkının geçim kaynağı olan meyve, bu yıl sadece masraflarını karşılayabildi.

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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişen mandalinadan kolonya başta olmak üzere lokum, reçel, marmelat, gazoz ve cips gibi birçok ürün de elde ediliyor.

Bir dönem yöre halkının önemli bir geçim kaynağı olan mandalina, giderek kan kaybetti.

Yöreye özgü üretiminde bu yıl rekolte ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Rekolte hava şartlarına bağlı olarak düştü

Bodrum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Melengeç, Bodrum mandalinasının rekoltesinde hava şartlarına bağlı olarak düşüş yaşandığını söyledi.

Bitez, Ortakent, Göltürkbükü ve Gündoğan mahallelerindeki bahçelerden bu yıl 1.500 tona yakın rekolte bekleniyordu.

"Yüzde 50'ye yakın düşüş var"

Rekolte beklentisini dile getiren Melengeç, şu değerlendirmede bulundu:

Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla üründe yüzde 50'ye yakın düşüş var. Bu durum sıcak havalardan ve kuvvetli sağanaktan kaynaklanıyor. Bodrum'da az sayıda mandalina bahçemiz kaldı. Mandalinanın daha çok pazar bulması için üzerimize düşen vazifeyi ve çalışmayı yapacağız.

Rekoltede büyük düşüş

Üretici Mehmet Kanber de Bitez Mahallesi'nde babasından kalan 7,5 dönümlük bahçede mandalina ürettiklerini belirtti. Mandalina bahçelerinin yaklaşık 75 yıllık olduğunu anlatan Kanber, yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı:

Çocukluğumuzda yılda 30 tona yakın rekoltemiz oluyordu. Yıllar geçtikçe verim 15 tonlara kadar düştü. Mandalinaya rağbet düşünce ve bakımını da yapamadığımız için iyi verim alamıyoruz. Eskiden bir yıl geçimimizi sağlarken şimdi elektrik paramızı zor çıkartıyoruz.

Tadı, kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum mandalinası, tüketiciden ilgi görmeye devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)