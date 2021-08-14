Bodrum turizmcilerinden gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz çağrısı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınları, ağustos ayında turist sayısında düşüş yaşatınca BODER açıklama yaptı.

Bodrum’da yaşanan orman yangınları sırasından birçok yerli turist yangın nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi ve tatile gelenler ise erkenden tatillerini bitirip evlerine döndü.

Koronavirüsün ardından orman yangınlarıyla da otellerde yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Bodrum’da turizmin güvenilir olduğunu yangınların bittiğini açıklayarak, tatile gelecek yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla Bodrum’a gelebileceklerini açıkladı.

YANGINLAR TURİZMİ ETKİLEDİ

BODER Başkan Yardımcısı Yıldız Gökçe Uçarer, yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla Bodrum’a gelebileceğini ifade ederek, “Yangınlar turizmi etkiledi. Yangın sırasından otellerimizde konaklayan misafirlerimiz erken çıkış istediler. Normal rezervasyonların iptalleri geldi. Bu süreçten hızlı bir şeklide çıktığımızı düşünüyorum. Biran önce toparlanması gerektiğini düşünüyorum.

YABANCI TURİSTLERİN REZERVASYONLARINDA FAZLA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Yabancı uyruklu misafirlerimizin rezervasyonlarında bu yangın süreci fazla etkili olmadı. Sezonun başında pandemi ile turizm sektörü çok büyük bir yara almıştı. Hızlı aşılanmayla birlikte turizmcide bir umut oluştu. Kurban Bayramı'nda istediğimiz rakamları yakaladık. Bayram inanılmaz yoğun ve güzel geçti. Yangınla beraber iptaller gerçekleşince bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini artık normalleşme sürecine acilen geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

BODRUM ŞU ANDA GÜVENLİ

Şu anda Bodrum güvenli, afet durumunda herkes ne yapacağını çok iyi biliyor artık. Bodrum artık böyle bir yangın felaketine tam teşekkülü hazır." dedi.

2 BİN 500 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİLER

BODER Başkan Yardımcısı Uçarer, BODER’in yangın süreci boyunca 2 bin 500 kişinin tahliyesinin gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yangın sürecinde riskli olan yerlerdeki kişilerin tahliyesi yapıldı. Tahliyesini gerçekleştirdiğimiz 2 bin 500 kişiyi otellere yerleştirdik. Bu insanların yemelerini içmelerini otelde konaklamalarını ve evlerine geri dönmelerini sağladık. Bu anlamda ciddi koordine olduk." diye konuştu.