Bodrum'da koronavirüs sonrası konut satışları yüzde 83 arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerden yazlık bölgelere kaçanların çoğu Ege’yi ve özellikle de Bodrum’u seçti. Şu anda kışlık nüfusu 200 bin olan ilçede 400 bin kişi yaşıyor.

Koronavirüsün kısıtlamalarından sıkılan, evden çalışma seçeneğini kullanabilen bir kesim yazlık evlerine giderken, birçoğu da bu bölgelerden konut almayı tercih etti. Bu yönelim özellikle Muğla ilinin Bodrum ilçesinde konut fiyatlarını yükselti. Bölgede evi olanlar vatandaşlar da yazlık evlerini kışın da kullanmak üzere tadilat yaptırıyor.

Pandemi sonrası tatil bölgeleri ve yazlıklara ilginin artması, buralardaki konut piyasasını da canlandırdı. Bodrum'da konut satışları haziran, temmuz ve ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,1 arttı.

Özellikle karantina sürecini kalabalık şehirlerde geçiren vatandaşlar, yazlık, az katlı, müstakil ve bahçeli evlere ilgiyi artırdı. Bu ilgi, tatilciler ve yazlık ev almak isteyenler tarafından en çok tercih edilen noktalar arasında olan Bodrum'da konut satışlarını hareketlendirdi.

BODRUM'DA İLK 8 AYDA KONUT SATIŞI YÜZDE 34,55 ARTTI

Geçen yılın ilk 8 ayında ilçede satılan konut adedi 2 bin 930 iken, 2020'nin aynı döneminde yüzde 34,33 artışla 3 bin 936'ya yükseldi.

HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS DÖNEMİNDE KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 83,1 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Ancak pandemi sonrası normalleşme döneminde gerçekleşen satışlar baz alındığında bu rakam çok daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 1.219 konutun satıldığı ilçede, bu sene aynı dönemde yüzde 83,1 artışla 2 bin 232'ye yükseldi.

"TALEP ÇOK OLUNCA FİYATLAR DA ARTTI"

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, İnsanların sokağa çıkma yasağı ve karantina gibi süreçlere hazırlıksız yakalandığını, kalabalık şehirlerde bu dönemlerde çok sıkıldığını dile getirerek, "İkinci bir sokağa çıkma yasağı veya karantina olması durumunda bu süreçleri yazlıklarında geçirmek istiyorlar." diyor.

Ceylan, bu nedenle insanların Bodrum'a ilgisinin arttığını, yazlıklara ciddi talep olduğunu kaydederek, "Yüksek talep nedeniyle ilçemizde son dönemde konut satışları katlandı. Talep yüksek olunca fiyatlarda da yüzde 30'a varan oranlarda artış yaşandı." diye konuştu.

“MEVSİMİN UZAMASI VE OKULLARIN AÇILMAMASI ÖNEMLİ ROL OYNADI”

Mevsimin uzaması ve okulların açılmaması nedeniyle insanların Bodrum'da ayrılmadığını anlatan Ceylan, "Kışlık nüfusu 200 bin civarında olan ilçemizde şu anda 400 bin kişi yaşıyor. Vatandaşlar yazlık evlerini kışın da kullanmak için tadilat yaptırıyor." açıklamasında bulundu.

"SATIŞLAR KATLANDI"

Bodrum'da emlak projesi yapan firmaların yöneticileri de pandemi nedeniyle müstakil ve bahçeli evlere ilginin arttığını belirterek, büyükşehirlerde ise düşük katlı binalarda bulunan dairelerin satışının hızlandığını söylüyor.