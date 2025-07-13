Borç yapılandırma 2025: Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır, kaç taksit?

Borcu olanlara müjde...

Beklenen haber geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı itibarıyla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi.

Özellikle ödeme güçlüğü çeken ve gecikmeye düşen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak bu yapılandırma sayesinde borçlar daha uzun vadeye yayılabilecek.

Peki, kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır, kimler yararlanabilir ve kaç taksitle ödenebilir? İşte 2025 yılı borç yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler...

BORÇ YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ 2025

İhtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan kişiler de aynı şekilde 48 aya kadar yapılandırma talep edebilir.

BDDK’nın yeni kararı ile bu krediler için “30 gün ve üzeri gecikme” şartı kaldırıldı. Artık her türlü gecikme yapılandırma için yeterli kabul ediliyor.

Yeni düzenleme, daha önce borç yapılandırmış bireyleri de kapsıyor. Yani 2025 yılında ikinci kez yapılandırma imkânı sunulabiliyor. Bu, özellikle pandemi sonrası ödeme düzeni bozulan vatandaşlar için oldukça önemli bir gelişme.

KİMLER YARARLANABİLİR

Dönem borcunu tamamen ya da kısmen ödeyememiş kredi kartı kullanıcıları

Ödemesi gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredisi sahipleri

Daha önce yapılandırılmış borcu olan bireyler (yeni düzenlemeyle yeniden yapılandırma yapılabilir)

Yasal takip sürecine girmemiş ancak gecikme yaşayan borçlular

KREDİ/KREDİ KARTI YAPILANDIRMA ŞARTLARI 2025

Maksimum 48 aya kadar taksit imkânı

TCMB tarafından belirlenen azami %3,11 faiz oranı uygulanabilir

Mevcut borç tutarı üzerinden hesaplanır, ilave kredi kullandırılmaz

Yapılandırılan kartlarda borcun en az %50’si ödenmeden kart limiti yükseltilemez

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU

Borçlu olunan bankaya başvuru yapılır. Bu başvuru banka şubesinden ya da çoğu zaman internet bankacılığı/mobil uygulama üzerinden de yapılabilir.

Banka, borç bakiyesini ve ödeme geçmişinizi inceleyerek yapılandırma teklifini sunar.

Uygun faiz ve taksit sayısı üzerinden yeni bir ödeme planı oluşturulur.

Onay sonrası mevcut borç kapanır ve taksitli yeni borç planı başlar.