Borç yapılandırmada ilk ödeme 1 Mart’ta

Borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitleri, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise borç tutarının tamamı en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmeli.

Kamuya borç yapılandırmada konusunda 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

İLK TAKSİT VE PEŞİN ÖDEME TARİHİ: 1 MART

Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu. Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN İLK İKİ TAKSİT SÜRESİNDE VE TAM OLARAK ÖDENMELİ

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİ HALİNDE ANA PARA HARİÇ YÜZDE 90 İNDİRİM VAR

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

TAKSİTLİ SEÇENEĞİNDEN PEŞİN ÖDEMEYE GEÇİLEBİLİR

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

ÖDEME NOKTALARI

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.