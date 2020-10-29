Borç yapılandırmasında maske cezalarına af yok

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu, trafik cezaları gibi geniş yelpazedeki birçok kamu borcuna getirilen borç yapılandırması, koronavirüs tedbirinden olan maske cezalarını içermiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kesilen para cezaları, yapılandırma kapsamı dışında tutuldu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede getirilen önlemlere uymayanlara verilen cezaların borç yapılandırmasına konu yapılmayacağı daha önce de gündeme gelmişti. Bu konuda alınan karar, koronavirüsle mücadeledeki hassasiyeti gözler önüne serdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE VERİLEN ÖNEM GEREĞİ

Kamuoyunda “vergi affı” olarak bilinen borç yapılandırması kapsamının geniş tutulmasına rağmen maske takmayanlara verilen cezaların kapsam dışında bırakılması, bu konuya verilen önemin büyüklüğü olarak kabul ediliyor.

YAPILANDIRMAYI HATIRLAYALIM

Yapılandırma; vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası, öğrenim ve katkı kredisi, trafik, köprü-otoyol geçiş ihlali ve meslek odaları aidatları gibi birçok kamu borcunu, cezaları ve gecikme zamlarını kapsıyor.

Borç yapılandırmasına başvurular 1 Kasım’da başlayacak. İki ay sürecek olan başvurular, 31 Aralık’ta sona erecek. Her borcun muhatap olduğu idareye gidilerek yapılacak başvurularda, yapılandırma bedeli maksimum 18 aylık taksitlerle ödenebilecek. İki ayda bir yapılacak olan ödemeler, 18 ay seçeneği tercih edildiği takdirde toplam 36 ay sürecek. Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde ana parasının dışında uygulanan gecikme zammının yüzde 90’ı siliniyor. Borç yapılandırmasının ana parası silinmiyor, gecikme faizi yapılan ödemenin vadesine göre, düşük oranlarla Yİ-ÜFE alınarak tekrar hesaplanıyor.



