Borçların yapılandırma görüşmeleri ekim sonunda yapılacak

İş dünyasının beklediği borç ertelemeleri için Bakan Selçuk “Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini görelim, Hazine ve Maliye ile birlikte karar veririz” dedi.

Salgın önlemleri kapsamında, vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemeleri, kredi destekleri benzeri önlemlerin süresi sonbahar aylarında dolacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ertelemenin geleceğinin işaretini verdi.

EKİM SONUNDA ÖNCE RAKAMLARLA NORMALLEŞME İŞARETLERİNİ GÖRELİM

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti.

"Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor” diyen Selçuk, “Bu zor bir yıl oldu..” dedi.

Sigorta primlerinin altı ay ertelendiğini, 3 aylık kısmın da normalleşme desteği ile mahsuplaşma imkanı sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, “9 aylık (birikmiş) bir tahsilat.. Pandemiden dolayı bir kısmını almakta zorlanabiliriz. Normalleşmenin rakamlarını, işaretlerini bir görmek lazım. Ekim ayını görmek lazım, okulların da açılmasıyla -hepsi açılmıyor- her şey biraz daha yerine oturmuş olacak. Bunu görmek gerekli” diye konuştu.

NORMALLEŞME İŞARETLERİ

Zehra Zümrüt Selçuk, salgında alınan önlemlerdeki gelişmelere bağlı olarak normalleşmenin işaretlerinin görüldüğünü vurguladı.

Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara bakıldığında, işyerlerinin kısa çalışma uzatması için başvurmadığı işçi sayısının 23 Eylül itibariyle 2 milyon 293 bin kişiye ulaştığını belirtti.

Halen devam eden firmaların ise yoğun olarak turizm ve ulaştırma sektörlerinde olduğunu kaydetti.

İSTİHDAM PAKETİ ÖNCELİKLİ

Zehra Zümrüt Selçuk, geçen dönem TBMM’ye gönderilen ancak kısmen yasalaşan “istihdam paketi” konusunda da beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, özellikle esnekleşme maddelerinin kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Selçuk, TBMM gündeminde bulunan teklifin güncellenerek gündeme gelmesi konusunda kendilerinin de çalışma yaptıklarını açıkladı. Selçuk, istihdam teşviklerinin dağınık ve kullanıcılar açısından karmaşık olduğu eleştirilerini haklı gördüğünü, 19 ayrı paket halinde yürürlükte bulunduklarını vurgulayarak, “Bazıları -5 puanlık indirim gibi- oldukça işlevsel, çalışıyor, bazıları hiç kullanılmıyor. Sadeleştirme konusunda çalışıyoruz" dedi.