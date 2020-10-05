Borçlu mükellefler devletle uzlaştı, 207 milyon lira ceza silindi

Türkiye genelinde geçen yıl, vergi tarhiyatı sonrasında 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı. Yaklaşık 256 milyon liralık vergi cezası, uzlaşma sonucu 49 milyon liraya indi.

Devlet, yaptığı incelemeler sonucunda hatalı gördüğü işlemlerden dolayı mükellefe ceza kesiyor ve bu cezalar yargıya gitmeden önce görüşülerek uzlaşma konusu ediliyor.

YARGIYA İNTİKAL ETMEDEN UZLAŞILABİLİYOR

Uzlaşma müessesesi, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanıyor.

MALİYETLERİ VE BÜROKRATİK SÜRECİ AZALTIYOR

Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor.

45 BİN 262 DOSYADAN, 43 BİN 562 DOSYADA UZLAŞILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 45 bin 262 dosya başvurusu yapılırken, 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı.

VERGİ MİKTARI 130 MİLYONDAN 125 MİLYON LİRADA İNDİ

Bu dosyalar çerçevesinde 130 milyon 487 bin 509,84 lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 125 milyon 123 bin 495,99 lira olarak belirlendi.

CEZALAR 255 MİLYONDAN 48 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

Söz konusu vergilerin ödenmemesi sonucu ortaya çıkan 255 milyon 988 bin 683,69 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 48 milyon 937 bin 93,84 lira olarak tespit edildi.