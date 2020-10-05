Dolar
7.7564
-0.0206%
Euro
9.1155
0.2077%
Altın
1899.81
0.0263%
Borsa
1155.4
0.9056%
G. Altın
473.255
-0.1295%
Bitcoin
83177.32
0.8697%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Borçlu mükellefler devletle uzlaştı, 207 milyon lira ceza silindi

    Türkiye genelinde geçen yıl, vergi tarhiyatı sonrasında 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı. Yaklaşık 256 milyon liralık vergi cezası, uzlaşma sonucu 49 milyon liraya indi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 11:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Borçlu mükellefler devletle uzlaştı, 207 milyon lira ceza silindi

    Devlet, yaptığı incelemeler sonucunda hatalı gördüğü işlemlerden dolayı mükellefe ceza kesiyor ve bu cezalar yargıya gitmeden önce görüşülerek uzlaşma konusu ediliyor.

    YARGIYA İNTİKAL ETMEDEN UZLAŞILABİLİYOR

    Uzlaşma müessesesi, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanıyor.

    Borçlu mükellefler devletle uzlaştı, 207 milyon lira ceza silindi #1

    MALİYETLERİ VE BÜROKRATİK SÜRECİ AZALTIYOR

    Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor.

    45 BİN 262 DOSYADAN, 43 BİN 562 DOSYADA UZLAŞILDI

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 45 bin 262 dosya başvurusu yapılırken, 43 bin 562 dosyada uzlaşmaya varıldı.

    VERGİ MİKTARI 130 MİLYONDAN 125 MİLYON LİRADA İNDİ

    Bu dosyalar çerçevesinde 130 milyon 487 bin 509,84 lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 125 milyon 123 bin 495,99 lira olarak belirlendi.

    CEZALAR 255 MİLYONDAN 48 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

    Söz konusu vergilerin ödenmemesi sonucu ortaya çıkan 255 milyon 988 bin 683,69 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 48 milyon 937 bin 93,84 lira olarak tespit edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir