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    Borsa. dünkü rekor kapanışın ardından güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 10:16
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    Borsa. dünkü rekor kapanışın ardından güne düşüşle başladı

    Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    DÜN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI YAŞADI

    Dün, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

    Borsa. dünkü rekor kapanışın ardından güne düşüşle başladı #1

    FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

    Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

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