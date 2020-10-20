Borsa günü yükselişle karşıladı

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi, dünkü başarılı grafiğini sürdürerek açılışta güne yüzde 0,30 artışla 1.208,98 puandan başladı.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ortasında yükselişe geçerek, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 1,06 artışla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

ANALİSTLER, ABD'NİN TEŞVİK PAKETİNİN ETKİSİNİ VURGULUYOR

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Koronavirüs vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.