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Borsa haftaya yatay başladı
Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,02 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.433,96 puana yükseldi.
- AA
- 07.06.2021 - 10:27
- Güncelleme : 07.06.2021 - 10:35
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti.
EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ OLDU
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.