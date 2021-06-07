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    Borsa haftaya yatay başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,02 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.433,96 puana yükseldi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:35
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    Borsa haftaya yatay başladı

    Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

    Borsa haftaya yatay başladı #1

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