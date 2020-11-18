Borsa İstanbul, bugüne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,33 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 1.264,06 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

“BİLİŞİM KAZANDIRDI, TURİZM KAYBETTİRDİ”

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşünü hızlandıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puanın tamamladı.

DÜNYA BORSALARI DALGALI SEYİR İZLİYOR

Analistler, artan koronavirüs vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın teşvik beklentileri ile dünya borsalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

"BORSA İSTANBUL, YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ KORUYABİLİR"

Borsa İstanbul'da, dün kâr satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu kaydeden analistler, getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını, bu nedenle kasım başından bu yana devam eden yükseliş eğiliminin korunabileceğini kaydetti.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.