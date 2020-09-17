Borsa İstanbul, dünü düşüşle tamamladı

Dünkü yükselişinin ardından Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek, yüzde 0,37 değer kaybıyla günü 1.107,11 puanda bitirdi.

Güne yükselişle başlayan ve 1.116,57 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ KAYBETTİ, HOLDİNG ENDEKSİ KAZANDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN ORMAN KAĞIT BASIM KAZANDIRIRKEN, GIDA VE İÇECEK GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile gıda içecek oldu.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.