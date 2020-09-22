Borsa İstanbul, güne dünya borsalarının aksine yükselişle başladı

Dünya borsalarının negatif seyri sürerken Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1,88 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.088,91 puana yükseldi.

Ekonomik belirsizlik dünya borsaları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Yatırımcıların kendilerini güvene almak isteklerinden satıcılı seyir izleyen dünya borsalarının aksine Borsa İstanbul’un açılışından olumlu veriler geldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi.

TURİZİM KAZANDI, SPOR KAYBETTİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,74 ile spor oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞTA DEĞER KAYBI YAŞANDI

Dün, Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.

BIST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.