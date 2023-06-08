Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yükselişe geçen Borsa İstanbul güne yüzde 0,20 azalışla başlangıç yaptı.

AA

Dün yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak, 5.608,84 puanla son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre yüzde 3,20 değer kazanarak günü 5.561,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'un bugünkü açılışında BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,20 azalışla 5.549,81 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,41 azalışla kaydetti.

Bilişim kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile iletişim oldu.

Yatırımcıların risk iştahı düşük

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

BIST 100 endeksinin destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.