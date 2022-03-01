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    Borsa İstanbul güne pozitif başladı

    Rusya ve Ukrayna savaşının küresel ekonomileri etkilediği bir atmosferde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,95 puan güne yüzde 1,18 artışla 1.969,13 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 10:18
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    Borsa İstanbul güne pozitif başladı

    BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.946,19 puandan tamamlaMIŞTI. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1.969,13 puana yükselirken bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti.

    EN FAZLA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,51'le turizm oldu.

    BİST 50'DE AÇIĞA SATIŞ KURALI DEVAM EDECEK

    Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

    SAVAŞ, RİSK İŞTAHINI KÖPÜRTTÜ

    Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

    Borsa İstanbul güne pozitif başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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