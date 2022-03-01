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- Borsa İstanbul güne pozitif başladı
Borsa İstanbul güne pozitif başladı
- AA
- 01.03.2022 - 10:18
BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.946,19 puandan tamamlaMIŞTI. Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1.969,13 puana yükselirken bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,27 artış kaydetti.
EN FAZLA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ KAZANDIRDI
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,78'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,51'le turizm oldu.
BİST 50'DE AÇIĞA SATIŞ KURALI DEVAM EDECEK
Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.
SAVAŞ, RİSK İŞTAHINI KÖPÜRTTÜ
Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.