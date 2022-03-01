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Borsa İstanbul güne pozitif başladı

Borsa İstanbul güne pozitif başladı

Rusya ve Ukrayna savaşının küresel ekonomileri etkilediği bir atmosferde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,95 puan güne yüzde 1,18 artışla 1.969,13 puandan başlangıç yaptı.